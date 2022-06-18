إطلالة جذابة لـ سلمي أبو ضيف عبر انستجرام

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف جمهورها، بأحدث إطلالة لها، ونشرت صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصورة بإطلالة كاجوال جريئة، مرتدية بلوزة وبنطلون باللون الأبيض، مما حازت على إعجاب متابعيها .

وشاركت سلمى أبو ضيف في الموسم الرمضاني الماضي بدور ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”.

تدور أحداث مسلسل “راجعين يا هوى”، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهم الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.