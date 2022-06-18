مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالمنيا

لقي طفل مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عبثه بمروحة كهربائية بمزرعة ملك والده في غرب مركز المنيا. تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بوفاة طفل، داخل مزرعة كائنة غرب مركز المنيا، على إثر ملامسة إحد الأسلاك الكهربائية المكشوفة، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث تبين وجود الطفل ن _ أ _ ط 15 عاما، جثة هامدة، وكشفت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي أن سبب مصرع الطفل ملامسة أحد الأسلاك الكهربائية خلال عبثة بمروحة كائنة بمزرعة والده تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

