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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحظة مستنيها من زمان.. أشرف زكي يحتفل بتخرج إبنته مريم

صدى البلد

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الاحتفال بتخرج أبنتة مريم  عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام.


ونشر أشرف زكي صورة تجمعه مع بناته وزوجتة قائلًا: لحظه خاصة جدا لحظه مستنيها من زمان لحظه تخرج مريم مبروك علينا ربنا كرمنا اعظم كرم.

عملية دقيقة فى المخ.. روجينا تطلب الدعاء من أجل والدتها

من سيارتها.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

 

و كانت قد طلبت الفنانة روجينا من المتابعين، الدعاء من أجل والدتها بسبب دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية دقيقة فى المخ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت روجينا صورة بصحبة والدتها، وعلقت كاتبة: "دعواتكم لامى بتعمل عملية دقيقة فى المخ،اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

 

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