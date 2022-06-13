عملية دقيقة فى المخ.. روجينا تطلب الدعاء من أجل والدتها

طلبت الفنانة روجينا من المتابعين، الدعاء من أجل والدتها بسبب دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية دقيقة فى المخ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت روجينا صورة بصحبة والدتها، وعلقت كاتبة: "دعواتكم لامى بتعمل عملية دقيقة فى المخ

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

يذكر أن روجينا شاركت فى السباق الرمضاني بمسلسل مسلسل "انحراف"، المأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

شارك مع روجينا في بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.