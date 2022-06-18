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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة مميزة.. حضور ضخم في حفل إليسا بجدة.. فيديو

إليسا
إليسا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” فيديو للفنانة إليسا من حفلها الأخير بالممكلة العربية السعودية . 

وظهرت فى الفيديو الفنانة إليسا وهي ترحب بجمهورها ، مؤكدة على سعادتها بالتواجد معهم ، كما أظهر الفيديو حجم ضخامة عدد الحاضرين . 

وتابعت إليسا خلال الحفل لجمهورها: مساء الخير.. أنا سعيدة إني رجعت أشوفكم.. واليوم ليلة مميزة". 

ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، في كواليس حفلها مع الفنان سعد لمجرد، والذى أقيم  أمس  الجمعة 17 يونيو، ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت الفنانة اليسا في مقطع فيديو قصير، مع سعد لمجرد، قبل صعودهما للمسرح وهما يتراقصان قبل بدء الحفل. 

إليسا ترقص مع سعد لمجرد في كواليس حفلها بموسم جدة

حفل إليسا وسعد لمجرد بموسم جدة.. اليوم

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

تعرضت إليسا لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

واحتفل الفنان رامي جمال بنجاح أغنية "من أول دقيقة" التي تعد أحدث ألحانه، فيما عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح الأغنية التي كتب كلماتها وحققت أول مليون مشاهدة خلال 7 ساعات فقط.

وتصدرت أغنية “من أول دقيقة” لإليسا وسعد لمجرد تريند يوتيوب منذ طرحها، ومستمرة في تصدر قوائم مشاهدات الأعمال الغنائية والموسيقية، وتنتمي للطابع الرومانسي وتدور كلماتها حول قصة حب بين بطليها.

ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو ترويجي للأغنية وكتبت :"أحلى ديو ممكن تسمعه بحياتك .. أغنية من أول دقيقة ".
ووصف مغردون الـ "ديو" بأنه أكثر من رائع بين ملكة الأحساس إليسا و المعلم سعد لمجرد وهو قمة الروعة و الإبداع ، واعتبروا "من أول دقيقة " أغنية حلوة وجميلة تجعل أي شخص يسمعها يعيش بداخلها ويعيش في كل كلمة من كلماتها كأنها حقيقة وكأنهما يعيشان في قصة حب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم .

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

 

 

​إليسا​ سعد لمجرد المملكة العربية السعودية لبنان الفنانة اللبنانية إليسا الفنان رامي جمال رامي جمال

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