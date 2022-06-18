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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام الزمالك| فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل الأقرب للنادي الأهلي أمام الزمالك، في مباراة القمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت: “تأكد غياب ثنائي الأهلي على لطفى ومحمد عبد المنعم عن معسكر الأهلي بسبب الإصابة، على أن يخضع المالى أليو ديانج لاختبار طبي اليوم لحسم موقف مشاركته مع الفريق.”.

وتابع: “السولية وتاو وحمدي فتحي جاهزين لخوض لقاء القمة بعد تعافيهم من الإصابة”.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني أو كريم فؤاد، ورامي ربيعة أو أيمن أشرف، بجوار ياسر إبراهيم، وعلى معلول. 

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، واختيار من طاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وأفشة. 

الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف.

شوبير الأهلى الزمالك أخبار الرياضة الأهلي والزمالك

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