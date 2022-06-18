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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماتوا تحت عجلات القطار.. التصريح بدفن ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا

شريط سكة حديد
شريط سكة حديد

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن 4 أسخاص لقي مصرعهم تحت عجلات القطار بمزلقان شرق محطة ملوي جنوب المنيا.

الحزن يسيطر على أهالي ملوي.. وفاة سيدة وابنتيها وطفل تحت عجلات القطار

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

وكانت شهدت مدينة ملوي جنوب المنيا، مصرع 4 أشخاص دهسًا تحت عجلات القطار بمزلقان شرق المحطة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

البداية عندما، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد مزلقانات السكة الحديد بمركز ملوي، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص نتيجة دهسهم تحت عجلات القطار.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من نادية. ع. ع تبلغ من العمر 60 عامًا، وابنتيها سمية. ا. م ، تبلغ من العمر 19 عامًا، ومنى. ا. م تبلغ من العمر 30 عامًا، وطفل في العقد الأول من عمره، نتيجة عبورهم المزلقان، فدهسهم قطار  القاهرة - أسوان تحت عجلاته، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السكة الحديد حادث تصادم جنوب المنيا مدينة ملوى سيارات الإسعاف حادث تصادم قطار مستشفي ملوي التخصصي

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ماتوا تحت عجلات القطار.. التصريح بدفن ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا

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