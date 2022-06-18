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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جذابة.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، فيديو جديد لها، وقامت بمشاركة الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي فستان كت قصير بالون الموف بقطعتين من الدانتيل، وهو ما تماشى مع إطلالتها بشكل كبير .

 

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وقامت جويل مردينيان برفع خصلات شعرها الذهبية منسدلاً إلى الأعلى، وقامت بتركه منسدلا على ظهرها تسريحة ويفي ناعمة وانسيابية، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.


ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الموف الناعم، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان قاتمة، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها .

 

 

ولم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت أسورة وكولية ناعم باللون الفضي اللامع، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

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