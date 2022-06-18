بمكياج صاخب.. إطلالة جذابة لـ داليا البحيري عبر انستجرام

نشرت الفنانة داليا البحيري صورًا جديدة من احدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وبدت داليا بأطلالة جذابة أنيقة بمكياج جذاب ، مرتدية جاكيت باللون الاسود . مما حازت علي اعجاب متابعيها .





يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.