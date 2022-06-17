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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا البحيري تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري

 


نشرت الفنانة داليا البحيري صورًا جديدة من احدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وبدت داليا بفستان طويل باللون الأسود، ذا أكمام طويلة مصنوعة من التُل الشفاف، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية ضمت أقراط طويلة وسلسلة وخاتم وأنسيال، مما تماشى مع التطريزات الموجودة في الفستان.


 


يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

 

 

جلسة تصوير اللون الاسود الفنانة داليا البحيري تخطف الأنظار باللون الاسود احدث جلسة تصوير

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