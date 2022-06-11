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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احترمك وأقدرك.. داليا البحيري برفقة محمد صبحى من عرض مسرحية نجوم الظهر

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت داليا البحيري في الصورة برفقة النجم الكبير محمد صبحي و علقت قائلة : اليوم شرفت بحضور آخر يوم لعرض مسرحية نجوم الظهر لملك المسرح النجم الكبير محمد صبحي سأظل احترمك واقدرك واقدر فنك…شكرا علي احترامك لفنك وجمهورك.

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يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

 

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