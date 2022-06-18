بريطانيا: روسيا تجدد جهودها للتقدم جنوبي إيزيوم الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت إن روسيا جددت على الأرجح جهودها للتقدم جنوبي مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا في الساعات الثماني والأربعين الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الوزارة على تويتر إن هدف الروس هو اختراق منطقة دونيتسك وإحاطة الجيب الاوكراني حول مدينة سيفيرودونتسك المحاصرة من الشمال.

وأضافت الوزارة أنه إذا لم يقبل المدنيون الأوكرانيون المحاصرون عرضًا بالمغادرة عبر ممر آمن ، فمن المرجح أن توجد روسيا تبريرًا لتقليل التمييز بين أي أهداف عسكرية أوكرانية في المنطقة او مدنية.



ودخلت الحرب شهرها الرابع دون امل في توقفها حتى الآن برغم المحاولات المختلفة للوساطة لوقف الحرب .