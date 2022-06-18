عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: روسيا تجدد جهودها للتقدم جنوبي إيزيوم الأوكرانية

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية  اليوم السبت إن روسيا جددت على الأرجح جهودها للتقدم جنوبي مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا في الساعات الثماني والأربعين الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الوزارة  على تويتر إن هدف الروس هو اختراق منطقة دونيتسك وإحاطة الجيب الاوكراني حول مدينة سيفيرودونتسك المحاصرة من الشمال.

وأضافت الوزارة أنه إذا لم يقبل المدنيون الأوكرانيون المحاصرون عرضًا بالمغادرة عبر ممر آمن ، فمن المرجح أن توجد روسيا تبريرًا لتقليل التمييز بين أي أهداف عسكرية أوكرانية في المنطقة او مدنية. 


ودخلت الحرب شهرها الرابع دون امل في توقفها حتى  الآن برغم المحاولات المختلفة للوساطة  لوقف الحرب .

بريطانيا روسيا هجمات أوكرانيا وقف الحرب وزارة الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة اليوم السبت.. فيديو

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

فرمهم| مأساة نادية وسمية ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا|تفاصيل

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي : إجراءات قانونية عاجلة ضد بريطانيا .. تفاصيل

للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.. الناتو يرسل قوات في مناطقه الشرقية

صحف الكويت: بايدن يزور السعودية بدعوة من خادم الحرمين منتصف يوليو.. ولي العهد يتلقى اتصالا من محمد بن سلمان.. ودراسة لمنح محمد صلاح الحصانة الدبلوماسية

كيف أوقع بايدن نفسه في الفخ قبل رحيل ترامب من الحكم

اعترافات أمريكية.. روسيا أقوى من الغرب ولن توقف القتال في أوكرانيا قريبا

مسؤول أوكراني يعترف: الدفاع عن سيفيرودونتسك صار صعبا

غضب أوكراني من بطء تسلم الأسلحة النوعية.. وسيفيرودونتسك في يد الروس

المحكمة الأوروبية تتدخل وتوقف طائرة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

ترشيحاتنا

«الصحة» تعلن تفاصيل خطة تأمين الحجاج المصريين خلال أداء المناسك

التوتر يتصاعد بغزة.. إطلاق نار على مستوطنة نتيف عسرا وبيان لجيش الاحتلال

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

تبدأ من 420 ألفا.. أحدث أسعار جيلي كول راي 2022 بالسوق المصري|صور

الطماطم بـ 8 جنيهات ..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18 يونيو2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

العدد يتزايد في العراق .. كل ما تريد معرفته عن مرض الحمى النزفية |فيديوجراف

شاهد| الاحتلال يقصف غزة بسلسلة غارات.. والقبة الحديدية تعترض صاروخا في عسقلان

روقة أشهر أدوراها .. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ