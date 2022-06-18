بصورة جديدة.. رزان مغربي تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة رزان مغربي جمهورها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خاضتها، وذلك على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مغربي بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأسود وهي مستلقية داخل حوض البانيو، ونالت تفاعل واسع من متابعيها.

يذكر أن رزان المغربي ، شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.