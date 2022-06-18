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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة دنيا عبد العزيز.. شاهد أحدث ظهور لـ بوسي عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت دنيا عبد العزيز في الصورة برفقة الفنانة القديرة بوسي، مما نال اعجاب متابعيها.

كانت الفنانة دينا عبد العزيز، قد حلت ضيفة ببرنامج " كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز بقناة ام بي سي مصر، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

وتحدثت عن حياتها الشخصية، قائلة: "أول مرة جوزي قالي بحبك اتكسفت لانه كان صاحبي ومتوقعتش منه الكلمة دي، مردفة:" احمريت واتخضيت".

وتابعت عبد العزيز،:" جوزي سافر سوريا مخصوص عشان يطلب ايدي من ابن خالتي، مردفة:" الجواز الناجح هو اللي مبني على ثقة واحترام الطرفين".

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