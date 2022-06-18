توافد الزائرين على مصيف بلطيم وتواجد رجال الإنقاذ واستمرار الرصف بالأسفلت والانترلوك.. صور

شهدت شواطئ مصيف بلطيم إقبالاً كبيراً من الزائرين من مختلف المحافظات، وسط تواجد مكثف لفرق الإنقاذ، ورجال الإسعاف، إضافة للتواجد الأمني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيداً بجهود مجلس مدينة مصيف بلطيم برئاسة هيثم عطية، رئيس مدينة المصيف، لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة، واستمرار أعمال الرصف بالأسفلت والانترلوك وأعمال التجميل، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الصيف.

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال فرد طبقة الاسفلت من ميدان الأمل حتي ميدان الزهراء مرورا بمنطقة السلام، وبدء تركيب بلاط الانترلوك المطابق للمواصفات بالشوارع الداخلية بين العمارات لرفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين المظهر العام للمدينة، مشيداً بالمساهمات التي تقدمها المشاركة المجتمعية في تطوير المدينة داعياً جميع اصحاب العمارات بالمشاركة فيما بينهم وتطوير حول العمارات بتركيب بلاط الانترلوك من كافة الاتجاهات.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار العمل بالمرحلة النهائية لتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بداية من فندق الشرطة بمنطقة السلام وحتى ميدان الأمل، تمهيداً لاستلام الأعمال والتي تشمل تركيب انترلوك بالأرضيات بعد وضع فرشة من الرمال ودمجها وتركيب طوب فرعوني بالجانبين وتركيب بلدورات جديدة، وتوسعة الطريق الرئيسي وزراعة جانبي الطريق بالنجيل الطبيعي، ورفع كافة المعدات والآلات من الموقع استعداداً لاستقبال ضيوف المدينة خلال موسم صيف 2022.

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