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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق ومسجل خطر استوليا على 375 ألف جنيه من شركة شحن بكرداسة

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق ومسجل خطر 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مبلغ 375 الف جنيه من خزينة شركة شحن بري وبحري بكرداسة. 

 

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكابهما الواقعة حيث أقر المتهم الرئيسي أنه يعمل سائق بالشسركة وعلم أن الخزينة في مخزن اللبيني تحتوي على مبلغ مالي كبير ولمروره بضائقة مالية فكر في الاستيلاء عليها واستعان بصديقه المسجل خطر لتشجيعه ومعاونته في تنفيذ الجريمة.  

 

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة ٣٧٥ ألف جنيه من خزينة شركة شحن بكرداسة حيث تبين أن سائق بالشركة استعان بصديقه مسجل خطر واستوليا على المبلغ ونجحت مباحث الجيزة في ضبطهما وإعادة ٣٤٠ ألف جنيه من المسروقات.

 

تلقى اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا من مركز شرطة كرداسة بابلاغ مالك شركة شحن بري وبحري باكتشافه اختفاء مبلغ ٣٧٥ الف جنيه من خزينة الشركة في مخزن بطريق اللبيني، شكل اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

 

اعتمدت خطة البحث التي قادها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر على فحص العمالة السابقة للشركة وعلاقات مالكها واخر المترددين على المخزن مسرح الواقعة، توصلت خطة البحث لتحديد هوية المتهمين حيث تبين ان المتهم الرئيسي سائق بالشركة ولمروره بضائقة مالية قفزت الى ذهنه فكرة سرقة خزينة الشركة لعلمه بوجود مبلغ مالي ضخم بداخلها.

 

وشرحت التحريات ان المتهم استعان بصديقه مسجل خطر سرقات ومخدرات وعرض عليه فكرة سرقة الخزينة ونظرا لاعتياد صديقه على تعاطي المخدرات وحاجته الدائمة للاموال وافقه على فكرته وبالفعل تسللا لمقر المخزن ليلا مستغلين نوم الخفير ثم دخلا الى غرفة الخزينة وعثرا على مفتاحها في درج المكتب واستوليا على المبلغ المالي وفرا هاربين.

 

نجحت قوة امنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في ضبط المتهمين واعاد المتهم الاول مبلغ ٢٢٠ الف جنيه نصيبه من حصيلة السرقة بينما اعاد الاخر مبلغ ١٢٠ الف جنيه مشيرا الى انه انفق باقي المبلغ على سداد ديونه.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق..

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