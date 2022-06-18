ليفربول يعلن عن أفضل 10 أهداف في تاريخ الريدز دون ظهور لأهداف محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم /السبت/ عن أفضل 10 أهداف في تاريخ الريدز دون ظهور لأي من أهداف الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريقه الأول لكرة القدم والفائز بثلاث أحذية ذهبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال المواسم الخمسة الماضية.

واختصر ليفربول، القائمة التي أعلنها منذ فترة لأفضل 130 هدفا في تاريخه، إلى أفضل 10 أهداف فقط كقائمة نهائية للتصويت على أفضل هدف في تاريخ الريدز، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وتضم قائمة الأهداف، هدف إيان سانت جون ضد ليدز يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1965، وهدف ديفيد فيركلو ضد سانت إتيان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1977، وهدف كيني دالجليش ضد كلوب بروج في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1978، وهدف تيري ماكديرموت ضد توتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي عام 1978، وهدف ألان كينيدي ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1981.

وهدف كيني دالجليش ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي عام 1986، وهدف إيان راش ضد إيفرتون في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1986، وهدف ستيفن جيرارد ضد ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، وهدف ستيفن جيرارد ضد وست هام يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2006، وهدف ديفوك أوريجي ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وكانت معظم تعليقات الجماهير على قائمة ليفربول المختصرة تتسائل عن أهداف الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 156 هدفاً في 254 مباراة فقط.

ويتبقى عام واحد فقط في عقد صلاح، الذي أتم 30 عاما منذ ثلاثة أيام، ولم يتوصل إلى اتفاق التجديد، ويعد برشلونة الإسباني من أشد المعجبين بالفرعون المصري.

