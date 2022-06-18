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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها الإثنين.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يستعد طلاب الثانوية العامة 2022 لبدء امتحانات الثانوية العامة 2022 رسميا ابتداء من بعد غد الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 ، حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب بـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

وبمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2022 .. ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في إطار مساعدة الطلاب على الاستعداد وتنظيم وقت المذاكرة لخوض امتحانات الثانوية العامة بسلام بدون أي عوائق.

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تعليم سيناء يحذر الطلاب من تسريب امتحانات الثانوية ونشرها على الفيس بوك

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تكوي جيوب الأسر.. طلب إحاطة بشأن بيزنس المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11  صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من  9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في  لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
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