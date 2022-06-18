انطلاق معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية استعدادا لكأس العرب وتصفيات أمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، اليوم السبت، مرحلة الاستعداد الثانية لمنتخبنا الوطني، تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية، قبل انطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة القدم الشاطئية موزمبيق 20222.

ويستمر معسكر منتخبنا الوطني من 18 الي 26 من الشهر الجارى، وسيخوض الفراعنة خلال هذه الفترة 3مباريات ودية من أجل تجربة العديد من الوجوة الجديدة التى تم ضمها مؤخرا لصفوف المنتخب والذى يمر بعملية تغيير جلد كاملة.

واختار الجهاز الفنى بقيادة مصطفى لطفى قائمة من اللاعبين تضم كلا من.. 4 حراس، هم: عبدالعزيز صباح، ومحمد السيد، وإبراهيم حسن، ومحمود ماهر، ومعهم اللاعبون: مصطفي سمير، ومصطفى أحمد، ومصطفى على، ووحسان محمد، واسلام أحمد، وأحمد الشحات، وأحمد سليمان إيشا، ووهيثم عاطف، ووعبدالرحمن حسن، وحسام باولو، ومحمد عبدالنبى،و علي رمضان، واسماعيل بهجت، وكريم شحاته، واحمد ناصر، ووأحمد سعيد، ومحمد صابر، واسلام خلف، واسلام عزت ورجب برعى، وسيف مصطفى.

ويسعى مصطفى لطفي خلال المعسكر للمنتخب الوطني، للوقوف على المستوى النهائي للاعبين، قبل انطلاق مشوار الفريق الرسمي بالمشاركة فى كأس العرب