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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرواح بكافة لجان امتحانات الثانوية العامة في القاهرة وتوافر المياه المبردة للطلاب

محافظ القاهرة ومدير
محافظ القاهرة ومدير مديرية التربية والتعليم

استعدت محافظة القاهرة بكافة أجهزتها ومديرياتها المختصة لإجراء امتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق الاثنين المقبل.

 

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ بعد غدٍ الإثنين ، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات . 


وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام  ١٠٥٩٦٦ طالب وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٢٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، منهم ٣١٣٢٣ طالب وطالبة علمى علوم ، و٢٠٧٤٧ طالب وطالبة علمى رياضة ، و٤٥٦٢٢ طالب وطالبة أدبى بإجمالى ٩٧٦٩٢ طالب وطالبة بالإضافة إلى ٨٣٠٤ طالب وطالبة بالمدارس الدولية .


جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ .


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .


وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

سيارة إسعاف وطبيب

وأكد محافظ القاهرة بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة  .


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .


وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تجهيز ٦٤ إستراحة للمراقبين منها ٣٤ استراحة للرجال ، و٣٠ إستراحة للسيدات مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم .

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