برلماني: الإقبال الواسع على المشاركة في الحوار الوطني تؤكد نجاح دعوة الرئيس

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن حجم التجاوب مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وتسجيل كافة القوى لمشاركتها في الحوار، الذي ينطلق يوليو المقبل، يؤكد على نجاح دعوة الرئيس السيسي من ناحية، وتطلع الجميع لمستقبل مشرق وفتح باب الحوار حول الأولويات الوطنية من ناحية أخرى.

وأوضح محسن، في تصريحات له اليوم، أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي يتضمن حوارًا سياسيًا شاملا حول أولويات العمل الوطني، وفي كافة المحاور والأصعدة، سواء المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أو غيرها.

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الحوار الوطني، يهدف كذلك إلى سماع كل من لديه رؤية سواء في الحكم أو في المعارضة، مشيرا إلى أن الوطن يمر بمرحلة حساسة للغاية، والتحديات جسام بسبب موجة التضخم العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك يتم التطلع للمستقبل عبر الحوار الوطني برؤية تشاركية وبتوافق الجميع.

واختتم نائب بني سويف، بالتأكيد على أن مصر حققت نهضة حقيقية وتنمية شاملة، والحوار يفتتح مرحلة جديدة من الإجماع الوطني نحو الإنجازات واستكمال باقي الأهداف الطموحة نحو الغد.