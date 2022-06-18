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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة كبرى لبايدن ينتظرها 43 مليون أمريكي .. تفاصيل

بايدن
بايدن

ينتظر حوالي 43 مليون أمريكي  معرفة ما إذا كان الرئيس  الأمريكي جو بايدن سيمحو كل أو جزء من ديون قروض الطلاب الفيدرالية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

في أبريل، بعد أن واجه بايدن ضغوطًا استمرت شهورًا من الديمقراطيين  لإلغاء 50 ألف دولار لكل مقترض، قال بايدن إنه يفكر في بعض الإعفاء  لقروض الطلاب على نطاق واسع، وإن كان مبلغًا أقل من الخمسين ألف.


خلال الحملة الانتخابية ، قال بايدن إنه سيدعم الطلاب ب10 آلاف  دولار في صورة  معافاة مو دفع المصروفات. 


وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أنه يدرس أيضًا وضع حد للدخل بحيث يتم استبعاد المقترضين ذوي الدخل المرتفع من تخفيف ديونهم.


من المتوقع أن يصدر القرار قبل 31 أغسطس، عندما تنتهي فترة التوقف المتعلقة بالوباء على مدفوعات قروض الطلاب الفيدرالية.


حتى الآن ، اتخذ بايدن نهجًا أكثر استهدافًا لتخفيف ديون الطلاب. 
سمحت إدارته بإلغاء مبلغ 25 مليار دولار حتى الآن، أي أكثر من أي إدارة أخرى  إلى حد كبير للمقترضين . 


كما قام بايدن  مؤقتًا بتوسيع برنامج الإعفاء من قرض الخدمة العامة الذي يعفي من ديون الحكومة والعاملين في المنظمات غير الربحية بعد 10 سنوات من الدفع  وأجرى تغييرات على خطط السداد المقرونة بالدخل ، مما يجعل ملايين المقترضين أقرب إلى الإعفاء.

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