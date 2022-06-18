موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

اشتهرت الفنانة المصرية نورا بجمال وهدوء ملامحها وهذا السبب ساعدها أنها تحقق نجاحا غير متوقع في مجالها ويكون لها جمهور كبير يحبها ويقدر أعمالها لأنها كانت من الفنانات اللاتي حافظن علي اختيار أدوار بعيدة عن الابتذال أو مثيرة للجدل.

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والمفاجأة أن الفنانة نورا اسمها الحقيقي علوية مصطفي محمد قدري واتولد في القاهرة سنة ١٩٥٦ وتخرجت من كلية التجارة وقررت أنها تحترف التمثيل وغيرت اسمها لنورا وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة وشاركت في عدد من الأفلام منها وفاء للابد مع عماد حمدي والاعتراف مع فاتن حمامة والليالي الطويلة مع نادية لطفي وعرض عليها أعمال فنية كتير حتى حصلت علي البطولة الأولى لها في فيلم هذا أحبه وهذا أريده مع هاني شاكر.

تزوجت الفنانة نورا اكتر من مرة .. المرة الأولى كانت من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار لكن انفصلا بعد فترة قصيرة وبعدها تزوجت من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفي لكنهم انفصلوا بسبب رفض أسرته الارتباط بها.

وفجأة قررت الفنانة نورا الاعتزال والتخلي عن النجومية والأضواء وارتدت الحجاب في منتصف التسعينات ومظهرتش من وقتها غير مرات قليلة وخلال المناسبات الاجتماعية فقط وسبب اعتزالها علامات استفهام كتير ومازال الموضوع يثير فضول جمهورها خصوصا انها ابتعدت عن الوسط الفني في قمة نجاحها وكانت واحدة من أشهر الممثلات في فترة التسعينات.