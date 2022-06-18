شاهد.. عطل فني يتسبب في تراكم المئات من الحقائب بمطار هيثرو

شهد مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، أزمة كبرى بسبب خلل فني وفشل بنظام الأمتعة بالمبنى رقم 2، ما أدى لتكدس الحقائب.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وصور تظهر تكدس مئات الحقائب في مطار هيثرو بلندن بسبب خلل فني.

وأظهرت الصور مئات الحقائب المتكدسة بالمطار، فيما وصفه المتفرجون بـ"سجادة الأمتعة"، إذ اضطر الموظفون لوضع المئات من الأمتعة في مساحة خاصة في انتظار إصلاح الخلل، ما أجبر العديد من الأشخاص على السفر بدون متعلقاتهم.

وأخبر مسؤولو المطار الركاب أنهم قد لا يحصلون على حقائبهم لمدة تصل إلى يومين.

وتم إخبار القادمين من رحلاتهم في مطار هيثرو إنهم قد لا يحصلوا على أمتعتهم لعدة أيام.

وحسب موقع "يورو نيوز"، اعتذر متحدث باسم مطار هيثرو عن الخلل وقال إنه قد تم حل المشكلة، ملقيًا باللوم في التعطيل على "مشكلة فنية '' في نظام الأمتعة.