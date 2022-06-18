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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استنونا في العيد.. محمد إمام يطرح البوستر الرسمي لفيلم عمهم

فيلم عمهم
فيلم عمهم

نشر الفنان محمد إمام، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "عمهم"، المقرر عرضه ضمن مارثون موسم أفلام عيد الأضحى 2022، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".


وعلق محمد عادل إمام، على البوستر، قائلاً: "يسعدني أقدملكم أبطال فيلم #عمهم نجوم مصر .. #محمد_سلام ، #هدى_المفتي ، #سيد_رجب ، #باسم_سمرة ، #محمد_لطفي  ، #أيتن_عامر ، #رياض_الخولي ، #الشحات_مبروك ، #أحمد_خالد_صالح ، #محمد_ثروت .. و مفاجأت تانية كتير !! 
استنونا في #العيد إن شاء الله".


 


جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من النجوم: سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.
 

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بوستر محمد عادل امام الفنان محمد امام البوستر الرسمي أفلام عيد الأضحى الشحات مبروك فيلم عمهم عيد الاضحى 2022

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