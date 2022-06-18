عمرو أديب عن الطفل المتقدم لاختبارات الناشئين بالإسماعيلي: ممكن يكون ميسي الجديد

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة إجبار طفل صغير على خلع تي شيرت النادي الأهلي، قبل دخول اختبارات النادي الإسماعيلي، قائلا: "قلبي اتقطَّع وهما بيقلعوا الولد الفانلة".

وأكد عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن النادي الإسماعيلي نادٍ كبير وكذلك المسؤولين فيه".

ميسى المستقبل

وعن هذا الطفل، قال أديب: "مش دايما الموهوب عنده القدرة على الوصول، ممكن يكون الطفل ده ميسي في المستقبل".

وناشد عمرو أديب، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: "بناشد الكابتن بيبو، لو الولد عايز يلعب في الأهلي؛ ياخدوه".