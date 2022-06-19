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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء: أدلة قليلة تثبت أن زيوت القنب تساعد في إنهاء الألم

زيوت القنب
زيوت القنب

كشفت دراسة أمريكية كبرى،  أن المنتجات العصرية القائمة على مخدر القنب والتي أصبحت تجارته بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة تخفف الألم .

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، على مدار العقد الماضي ، كان هناك ازدهار في مبيعات الزيوت والبخاخات والمراهم التي تحتوي على الكانابيديول (CBD)،  وهو أحد المكونات النشطة الرئيسية في القنب ولكنه لا ينتج عنه "الارتفاع" المرتبط بعقار الفئة ب.

 

كتبت البروفيسور ماريان ماكدونا ، البروفيسور ماريان ماكدونا ، من جامعة أوريجون للصحة والعلوم ، في مجلة حوليات الطب الباطني: "مع وجود الكثير من الضجة حول المنتجات المرتبطة بالقنب، وسهولة توافر الماريجوانا في العديد من الولايات الولايات المتحدة، قد يفترض المستهلكون سيكون هناك المزيد من الأدلة حول الفوائد والآثار الجانبية.

 

وجد الباحثون أن المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من رباعي هيدروكانابينول (THC) يبدو أنها تساعد في تخفيف الألم المزمن ، على الأقل على المدى القصير ، على الرغم من أن المرضى الذين يتناولونها كثيرًا ما يعانون من النعاس والغثيان. .
 

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