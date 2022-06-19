ضياء السيد: عودة كيروش ستفيد الكرة المصرية.. ومتعاطف مع إيهاب جلال

قال ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه يتمنى عودة البرتغالي كارلوس كيروش، لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"كيروش من أفضل الأشياء التي يمكن أن تفيد الكرة المصرية حال عودته".

وتابع :" الجهاز الفني للمنتخب في ولاية كيروش كان يعمل تحت ضغط كبير، وعودة كيروش ستفيد الكرة المصرية، خاصة وأن المنتخب لم يخض سوى مباراتين فقط، بعد رحيله، كيروش كان يرغب في إكمال تجربته ولا أعلم هل سيرحب بالعودة أم لا، أنا لا أتحدث معه حول عودته من جديد".

وأردف :" كارلوس كيروش، كان يراقب كل التفاصيل الخاصة باللاعبين سواء داخل أو خارج الملعب، والمدرب البرتغالي، كان متحفظا ويعمل على تأمين دفاعاته أمام المنتخبات الكبيرة، كان لدينا قناعة كاملة بضرورة الدفاع بشكل جيد حتى نستطيع تحقيق الفوز، واللعب بطريقة دفاعية ليس سبة".

وأكمل:" اتحاد الكرة تسرع في قرار رحيل كيروش والتعاقد مع إيهاب جلال، وأرفض إقالته بهذه الطريقة، متعاطف بشدة معه، وأرفض رحيله بهذا الشكل، ولكن ما حدث للمنتخب في مباراتي غينيا وإثيوبيا، مسئوليته".