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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك البرتقال بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ

كيك
كيك

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كيك البرتقال بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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طريقة عمل كيك البرتقال :


المكونات :  


½ 2 كوب دقيق
1 كوب سكر
1 كوب حليب
½ كوب زيت
½ كوب عصير برتقال 
4 بيض
2 معلقة كبيرة قشر برتقال مبشور
1 معلقة كبيرة خل
1 معلقة كبيرة فانيليا
3 معلقة صغيرة بيكينج باودر


طريقة التحضير :


1-حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.
2-في الخلاط الكهربائي أخفقي البيض لمدة دقيقتين.
3-ضيفي السكر والفانيليا والخل وخلطي لمدة 7 دقائق على أعلى سرعة.
4-أسكبي الزيت والحليب وضيفي قشر البرتقال المبشور.
5-أخفقي لمدة دقيقتين على سرعة متوسطة.
6-في وعاء أخلطي الدقيق مع البيكينج باودر عصير برتقال 
7-ضيفي المكونات الجافة ملعقة ملعقة فوق الخليط السائل واخلطي على أقل سرعة حتى تنتهي من كل الكمية.
8-غلفي قالب بالزبدة والدقيق جيداً.
9-أسكبي الخليط في القالب بالتساوي ودخليه إلى الفرن لمدة 40 دقيقة.
10-إختبري نضوج الكيكة بواسطة عود خشبي في وسط الكيكة وإذا خرج نظيفاً فقد نضجت وفي كل الأحوال لا تفتحي الفرن مطلقاً حتى تشمي رائحتها أو بعد مرور 25 دقيقة على الأقل.

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