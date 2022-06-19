طريقة عمل عرق الرستو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل عرق الرستو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.
مكونات تتبيل اللحم
- 1 عرق لحم بقرى بحجم 1 ½ كيلو.(تربيانكو او انتر كوت الفليه خساره يتعمل روستو تسويته مابتحتاجش وقت طويل الروستو او البريزيه تسويات طويله فوقتها الفليه محتاج للجريل او الطاسه او شوايه فحم)
- 2 ملعقة كبيرة مسطردة (خردل).
- 1 ملعقة كبيرة أوراق زعتر طازج مفرية.
- 1 ملعقة كبيرة أوراق روز مارى (إكليل الجبل) مفرية.
- 2 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس مفرى ناعماً.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
مكونات الصينية:
- 20 حبة (بطاطا) صغيرة الحجم.
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- 2 عود كرفس كبير الحجم.
- 2 حبة جزر كبيرة الحجم.
- 5 فصوص ثوم كبيرة الحجم.
- 1 كوب ماء.
طريقة تتبيل اللحم:
1- يُمسح عرق اللحم بورق المطبخ، ثم يُربط بخيط كتانىِ سَميك (دُبارة) للحفاظ على شكله الإسطوانىِ أثناء الطهىِ.
2- يُسخن الفرن على حرارة متوسطة.
3- يمكن الإستعانة بالأعشاب الجافة بدلاً من الطازجة.
4- تُسكب المسطردة فى وعاء صغير، ويضاف إليها الزعتر والروز مارىِ والبقدونس والملح والفلفل الأسود والزيت، ثم تُخلط المكونات معاً جيداً.
5- يُفرد خليط التتبيل على إسطوانة اللحم بالكامل بواسطة فرشاة دهان صغيرة أو باليد.
طريقة عمل الصينية:
1- تُغسل حبات الجزر وتُقطع إلى مكعبات كبيرة الحجم، ثم توضع فى صينية فرن كبيرة الحجم.
2- تُغسل أعود الكرفس وتُقطع إلى شرائح كبيرة الحجم، ثم تضاف إلى الصينية.
3- تُقشر حبات البصل وتُقطع إلى مكعبات كبيرة الحجم، ثم تضاف إلى الصينية.
4- تُغسل حبات البطاطا وتُقطع إلى نصفين، ثم تضاف إلى الصينية وتُخلطالخضروات جيداً، وتُفرد على القاع.
5- تُنثر حبات الثوم والماء على خليط الخضروات فى الصينية، ثم تُوضع إسطوانة اللحم فوق الخضروات، وتُغطىَّ الصينية بإحكام بورق الألومنيوم.
6- تُترك صينية اللحم فى الفرن لمدة 90 دقيقة، ثم يُرفع عنها ورق الألومنيوم وتترك لمدة 30 دقيقة أو حتى يَنضج اللحم ويَأخذ اللون البُنىّ الداكن.
7- تُخرج الصينية من الفرن، وتُرفع إسطوانة اللحم من الصينية وتُترك جانباً حتى تَبرد قليلاً، ثم يُرفع عنها الخيط وتُقطع إلى شرائح رفيعة.
8- يُقدم اللحم الروستو ساخناً أو بارداً مع الخضروات والأرز