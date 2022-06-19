طريقة عمل عرق الرستو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل عرق الرستو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.

مكونات تتبيل اللحم

- 1 عرق لحم بقرى بحجم 1 ½ كيلو.(تربيانكو او انتر كوت الفليه خساره يتعمل روستو تسويته مابتحتاجش وقت طويل الروستو او البريزيه تسويات طويله فوقتها الفليه محتاج للجريل او الطاسه او شوايه فحم)

- 2 ملعقة كبيرة مسطردة (خردل).

- 1 ملعقة كبيرة أوراق زعتر طازج مفرية.

- 1 ملعقة كبيرة أوراق روز مارى (إكليل الجبل) مفرية.

- 2 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس مفرى ناعماً.

- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- 2 ملعقة صغيرة ملح.

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات الصينية:

- 20 حبة (بطاطا) صغيرة الحجم.

- 2 بصلة متوسطة الحجم.

- 2 عود كرفس كبير الحجم.

- 2 حبة جزر كبيرة الحجم.

- 5 فصوص ثوم كبيرة الحجم.

- 1 كوب ماء.

طريقة تتبيل اللحم:

1- يُمسح عرق اللحم بورق المطبخ، ثم يُربط بخيط كتانىِ سَميك (دُبارة) للحفاظ على شكله الإسطوانىِ أثناء الطهىِ.

2- يُسخن الفرن على حرارة متوسطة.

3- يمكن الإستعانة بالأعشاب الجافة بدلاً من الطازجة.

4- تُسكب المسطردة فى وعاء صغير، ويضاف إليها الزعتر والروز مارىِ والبقدونس والملح والفلفل الأسود والزيت، ثم تُخلط المكونات معاً جيداً.

5- يُفرد خليط التتبيل على إسطوانة اللحم بالكامل بواسطة فرشاة دهان صغيرة أو باليد.

طريقة عمل الصينية:

1- تُغسل حبات الجزر وتُقطع إلى مكعبات كبيرة الحجم، ثم توضع فى صينية فرن كبيرة الحجم.

2- تُغسل أعود الكرفس وتُقطع إلى شرائح كبيرة الحجم، ثم تضاف إلى الصينية.

3- تُقشر حبات البصل وتُقطع إلى مكعبات كبيرة الحجم، ثم تضاف إلى الصينية.

4- تُغسل حبات البطاطا وتُقطع إلى نصفين، ثم تضاف إلى الصينية وتُخلطالخضروات جيداً، وتُفرد على القاع.

5- تُنثر حبات الثوم والماء على خليط الخضروات فى الصينية، ثم تُوضع إسطوانة اللحم فوق الخضروات، وتُغطىَّ الصينية بإحكام بورق الألومنيوم.

6- تُترك صينية اللحم فى الفرن لمدة 90 دقيقة، ثم يُرفع عنها ورق الألومنيوم وتترك لمدة 30 دقيقة أو حتى يَنضج اللحم ويَأخذ اللون البُنىّ الداكن.

7- تُخرج الصينية من الفرن، وتُرفع إسطوانة اللحم من الصينية وتُترك جانباً حتى تَبرد قليلاً، ثم يُرفع عنها الخيط وتُقطع إلى شرائح رفيعة.

8- يُقدم اللحم الروستو ساخناً أو بارداً مع الخضروات والأرز