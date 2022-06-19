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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل عرق الرستو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

لحم رستو
لحم رستو

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل عرق الرستو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ. 

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مكونات تتبيل اللحم

 

- 1 عرق لحم بقرى بحجم 1 ½ كيلو.(تربيانكو او انتر كوت الفليه خساره يتعمل روستو تسويته مابتحتاجش وقت طويل  الروستو او البريزيه تسويات طويله فوقتها الفليه محتاج للجريل او الطاسه او شوايه فحم)

- 2 ملعقة كبيرة مسطردة (خردل).

- 1 ملعقة كبيرة أوراق زعتر طازج مفرية.

- 1 ملعقة كبيرة أوراق روز مارى (إكليل الجبل) مفرية.

- 2 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس  مفرى ناعماً.

- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- 2 ملعقة صغيرة ملح.

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات الصينية:

 

- 20 حبة  (بطاطا) صغيرة الحجم.

- 2 بصلة متوسطة الحجم.

- 2 عود كرفس كبير الحجم.

- 2 حبة جزر كبيرة الحجم.

- 5 فصوص ثوم كبيرة الحجم.

- 1 كوب ماء.

طريقة تتبيل اللحم:

 

1- يُمسح عرق اللحم بورق المطبخ، ثم يُربط بخيط كتانىِ سَميك (دُبارة) للحفاظ على شكله الإسطوانىِ أثناء الطهىِ.

2- يُسخن الفرن على حرارة متوسطة.

3- يمكن الإستعانة بالأعشاب الجافة بدلاً من الطازجة.

4- تُسكب المسطردة فى وعاء صغير، ويضاف إليها الزعتر والروز مارىِ والبقدونس والملح والفلفل الأسود والزيت، ثم تُخلط المكونات معاً جيداً.

5- يُفرد خليط التتبيل على إسطوانة اللحم بالكامل بواسطة فرشاة دهان صغيرة أو باليد.

طريقة عمل الصينية:

 

1- تُغسل حبات الجزر وتُقطع إلى مكعبات كبيرة الحجم، ثم توضع فى صينية فرن كبيرة الحجم.

2- تُغسل أعود الكرفس وتُقطع إلى شرائح كبيرة الحجم، ثم تضاف إلى الصينية.

3- تُقشر حبات البصل وتُقطع إلى مكعبات كبيرة الحجم، ثم تضاف إلى الصينية.

4- تُغسل حبات البطاطا وتُقطع إلى نصفين، ثم تضاف إلى الصينية وتُخلطالخضروات جيداً، وتُفرد على القاع.

5- تُنثر حبات الثوم والماء على خليط الخضروات فى الصينية، ثم تُوضع إسطوانة اللحم فوق الخضروات، وتُغطىَّ الصينية بإحكام بورق الألومنيوم.

6- تُترك صينية اللحم فى الفرن لمدة 90 دقيقة، ثم يُرفع عنها ورق الألومنيوم وتترك لمدة 30 دقيقة أو حتى يَنضج اللحم ويَأخذ اللون البُنىّ الداكن.

7- تُخرج الصينية من الفرن، وتُرفع إسطوانة اللحم من الصينية وتُترك جانباً حتى تَبرد قليلاً، ثم يُرفع عنها الخيط وتُقطع إلى شرائح رفيعة.

8- يُقدم اللحم الروستو ساخناً أو بارداً مع الخضروات والأرز

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