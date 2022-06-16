عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجهولة المصدر.. ضبط 1٫8 طن مفروم لحم داخل سيارة بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها .


تمكنت جهود الحملات من ضبط 1٫8 طن مفروم لحم بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وفى حالة سيولة تامة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة قائد سيارة ربع نقل مزودة بثلاجة حفظ حال سيرها بمحافظة الجيزة.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

ضبط الاسواق السلع الغذائية مجهولة المصدر الرقابة على الاسواق الغش والتدليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

تراجع سعر ​​الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه أمام إيسترن كومباني

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

ترشيحاتنا

روسيا: أوكرانيا تعرقل إجلاء المدنيين من سيفيرودونيتسك

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 .. ضوابطه وحكم القضاء لمن فاتته الصلاة

طارق شوقي: دول كثيرة طلبت الاطلاع على التجربة المصرية في تطوير التعليم

تويوتا تفوز بسباق لومان للتحمل 24 ساعة للمرة الخامسة على التوالي

الخارجية: التنفيذ الفعلي لتعهدات المناخ لن يكون كاملا دون الانخراط بحوار متعمق

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. قائمة البنوك الخليجية التي رفعت أسعار الفائدة الرئيسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ