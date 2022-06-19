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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على مبادرة ايجي تراك وكيفية الانضمام إليها

مبادرة ايجي تراك
مبادرة ايجي تراك

تقدم وزارة التنمية المحلية، العديد من التسهيلات لتشجيع الشباب على المشاركة في مبادرة "ايجى تراك" أو عربات الطعام المتنقلة التى دشنتها وزارتا التنمية المحلية والشباب والرياضة لتوفير فرص عمل  .

و تم تخصيص منصة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.

الخدمات التى تقدمها المنصة..

وتقوم المبادرة بالعمل على تقديم حزمة من الخدمات التالية للراغبين فى الاستفادة من المبادرة من بينها:

- تدريب المتقدمين على كيفية إدارة وحدات الطعام، والتعريف بالقوانين والاشتراطات اللازمة.

-  تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة.

-التعريف بمواصفات الوحدات، وتوفير مجموعة من الموردين للوحدات بأسعار تنافسية وبمميزات نسبية.

- توفير أماكن تواجد وحدات الطعام وفي مواقع متميزة.

-التنسيق للراغبين مع موردي الأغذية والمشروبات من كبار الشركات القومية وباسعار تنافسية.

-التمويل من مصادر متعددة في حالة الإحتياج للتمويل.

- عنوان صفحة المبادرة على الفيسبوك

https://www.facebook.com/youth.mld.egytruck?_rdc=1&_rdr

 

وكانت دشنت وزارة التنمية المحلية والشباب والرياضة الصفحة الرسمية لمبادرة " ايجي تراك " عَلِي الموقع الرسمي لكلا الوزارتين عَلِي الإنترنت وصفحتهما الرسمية عَلِي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك"، وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام  رئيس الجمهورية بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار، وتوجيهاته بالتوسع في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم.

تعاون بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة..

 وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإطلاق وتنفيذ مبادرة "إيجي تراك" والمعنية بتيسير كافة الإجراءات وتقديم حزمة من الخدمات لدعم ومساندة ومساعدة الراغبين في إقامة هذا المشروع في كافة النواحي الفنية والإجرائية والتمويلية من خلال منظومة الشباك الواحد فى اطار القانون رقم (92) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2019م ، الموضحة لاشتراطات التقدم من  (صورة الرقم القومى للمتقدم , صحيفة الحالة الجنائية حديثة  وغيرها كذا (الإجراءات المُيسرة لاستخراج التراخيص اللازمة، المواصفات الآمنة والصحية لوحدات الطعام المتنقلة، موقع الوحدة، قائمة بموردين الوحدات والآلات والمعدات، التدريب الفني والإداري، التمويل اللازم، .... إلخ).

المستفيدون من المبادرة..

يستفيد من هذه المبادرة كافة فئات المجتمع من 21 وحتى 55 سنة، وكذلك ذوي الهمم من الراغبين في الاستفادة من المبادرة، ويتم التنفيذ في الأماكن التي تخصصها كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة الى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتستمر المبادرة علي مدى 5 سنوات.

 

التنمية المحلية ايجي تراك الشباب والرياضة فرص عمل عربات الطعام المتنقلة

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