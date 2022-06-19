التحفظ على 95 حالة إشغال وغلق 5 محلات بحملة مكبرة في الإسكندرية

شنت الأجهزة المعنية بحي المنتزة أول، شرقي الإسكندرية، حملة مكبرة على المحلات التجارية، لإزالة الإشغالات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول تم الدفع بحمله مسائية تمشيطية للتفتيش على الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية في الموعد المحدد.

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واستهدفت الحملة شوارع مصطفي كامل وميدان توريل وش خالد بن الوليد ومحمد نجيب بالإضافة إلي منطقه بئر مسعود.

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي (٩٥) حاله إشغال متنوعة وغلق (٥) محال تجارية.

يأتي هذا بتواجد مدير إدارة إشغال الطريق إسلام عبد الحميد ورئيس وحدة الإزالة الفورية عادل أحمد وكافة الإدارات المعنية بالحمة.

وشدد اللواء محمد سحلول علي الالتزام بتطبيق القانون رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢١ الخاص بالإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية في حال عدم الالتزام.