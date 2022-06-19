عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الجليل: التعادل مصير قمة الأهلي والزمالك

محمد عبد الجليل
محمد عبد الجليل

أكد محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة القمة بين المارد الأحمر وغريمه التقليدي نادى الزمالك ستخرج بالتعادل.

ويلتقى مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد السلام فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات له: سوف يتبع سامي قمصان مدرب الأهلي أسلوب الضغط على الزمالك منذ الدقيقة الأولى فى لقاء القمة وهدفه الأول سيكون الفوز.

أضاف :  ولكن نظراً لمستوى الفريقان مؤخراً أتوقع خروج مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية بالتعادل سلبيًا بدون أهداف.

ومن المقرر ، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الأهلي We السلام.

ويستضيف ملعب الأهلي بالسلام، مباراة القمة المصرية، للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2009.

وسيدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاماً.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي
في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود الونش ومحمد عبدالغني

في خط الوسط: عبدالله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله “نيمار”

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي وعمر السعيد وأحمد سيد زيزو.

ويسعى الأهلي لملاحقة الزمالك المتصدر من أجل استعادة قمة الدوري مجددا، تمهيدا لاستعادة لقبه الذي خسره الموسم الماضي لحساب الفارس الأبيض.

وحاول سامي قمصان، المدرب المؤقت للفريق الأحمر، تجهيز لاعبيه للقاء الزمالك، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا .

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباريات أقل، وله 3 مؤجلات أخرى أمام الجونة والمقاولون والإسماعيلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
سيتم بث مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية حيث تنقل المباراة ويسبقها استديو تحليلي بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية السابقين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك
يدير مباراة الأهلي والزمالك اليوم في قمة الدوري المصري طاقم تحكيم مكون من:الحكم: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

مساعد حكم: إينيجو برييتو لوبيز دو سيران

مساعد حكم: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جرادو

حكم فار: خوسيه لويس جونزاليس

مساعد فار: دافيد خيمينيز ميديي.

الزمالك الأهلى الدوري الممتاز النادي الأهلي محمد عبد الجليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة القمة

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأوتوبيس: ملابسها والبرفان أغروني

ترشيحاتنا

بلومبرج: احتياطيات النفط الأمريكية تتناقص بشكل ضخم

Métiers d'Art تعرض 4 ساعات بمصغرات من قطع أصلية في اللوفر.. صور

هتك عرض طفلة في حلوان.. شخص يواجه عقوبة الإعدام طبقا لقانون العقوبات

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

8 نصائح تحتاج إلى معرفتها لحماية الهواتف الذكية من حرارة الصيف

أدعية عيد الأضحى المبارك .. 12 كلمة لا ترد في يوم النحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمييز وتحرش داخل تسلا.. دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سوء المعاملة

أنواع غريبة.. قصة عشق أحمد مكي للحيوانات والطيور في عيد ميلاده

أحلى وأجمل يوم في عمري.. 5 نجمات يحتفلن بتخرج أولادهن | شاهد

لإعادتهم من الموت.. شركة تجمد جثث الأثرياء مقابل ملايين الجنيهات

فيديو

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

لاعبو الأهلي والزمالك السابقون : نتمنى التحلي بالروح الرياضية

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ