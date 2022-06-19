محمد عبد الجليل: التعادل مصير قمة الأهلي والزمالك

أكد محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة القمة بين المارد الأحمر وغريمه التقليدي نادى الزمالك ستخرج بالتعادل.

ويلتقى مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد السلام فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات له: سوف يتبع سامي قمصان مدرب الأهلي أسلوب الضغط على الزمالك منذ الدقيقة الأولى فى لقاء القمة وهدفه الأول سيكون الفوز.

أضاف : ولكن نظراً لمستوى الفريقان مؤخراً أتوقع خروج مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية بالتعادل سلبيًا بدون أهداف.

ومن المقرر ، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الأهلي We السلام.

ويستضيف ملعب الأهلي بالسلام، مباراة القمة المصرية، للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2009.

وسيدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاماً.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود الونش ومحمد عبدالغني

في خط الوسط: عبدالله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله “نيمار”

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي وعمر السعيد وأحمد سيد زيزو.

ويسعى الأهلي لملاحقة الزمالك المتصدر من أجل استعادة قمة الدوري مجددا، تمهيدا لاستعادة لقبه الذي خسره الموسم الماضي لحساب الفارس الأبيض.

وحاول سامي قمصان، المدرب المؤقت للفريق الأحمر، تجهيز لاعبيه للقاء الزمالك، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا .

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباريات أقل، وله 3 مؤجلات أخرى أمام الجونة والمقاولون والإسماعيلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سيتم بث مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية حيث تنقل المباراة ويسبقها استديو تحليلي بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية السابقين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

يدير مباراة الأهلي والزمالك اليوم في قمة الدوري المصري طاقم تحكيم مكون من:الحكم: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

مساعد حكم: إينيجو برييتو لوبيز دو سيران

مساعد حكم: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جرادو

حكم فار: خوسيه لويس جونزاليس

مساعد فار: دافيد خيمينيز ميديي.