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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أحد سكان قمبش الحمراء في بني سويف للمسئولين: بيتي غرق بمياه المجاري

صدى البلد

أرسل القارئ علاء مصطفى حامد، شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، يتضرر فيها من تهالك مواسير الصرف الصحي العمومية.

وقال حامد في شكواه: “أنا مقيم في قرية قمبش الحمراء بمدينة ببا في بني سويف، وأعاني من غرق منزلي بمياه الصرف الصحي بسبب تآكل المواسير الموجودة بالشارع، وهي أكثر من 15 مشتركا متهالكة، بالإضافة إلى تهالك المواسير الحديد التي يجب تغييرها إلى مواسير بلاستيك”. 

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بالسكان،  ولعدم حدوث كارثة إنسانية. 

ويمكن التواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01278621937.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين ، والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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