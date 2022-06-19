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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد..أحدث ظهور ل حمو بيكا عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك المطرب الشعبي حمو بيكا، متابعيه بأحدث ظهور له، ونشر صور جديدة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر حمو بيكا ، بإطلالة رياضية من خارج البلاد، ونال تفاعل كبير من متابعيه عبر صوره.

في سياق أخر، وجه مغني المهرجانات حمو بيكا رسالة إلى طلاب الثانوية العامة والجامعات في ظل الاستعداد لامتحانات نهاية العام. 

وكتب حمو بيكا عبر فيسبوك: "رسالة لطلاب الثانوية العامة والكليات .. هو أنا أه مش متعلم وأخدت (محو الأمية) بالعافية لكن ده مش حاجه تفرح ولا تقول (عندك بيكا اهو مش متعلم بس ناجح) ، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماماً عن طعم النجاح من غير علم".

واستطرد حمو بيكا: " العلم بيفرق في كل حاجه في الدنيا ، كمية معاناه بشوفها يومياً بسبب أني مش متعلم كبيرة اوي مش بتمني حد منكم يشوفها أو يتعرض لها ، العلم بيستر كتير اوي وبيخليك واعي ومتفتح في كل مجالات الحياة.. هو اه الشارع علمني كتير ، بس مش زي المدارس والجامعات ، حتي لو مش هتشتغل بشهادتك وحتي لو دخلت كلية مش بتحبها ، بس يكفي انك متعلم ومعاك شهادة تقدر تسد بيها عين الشمس".

وأوضح حمو بيكا: " اتعلموا وخلوا بالكم من تعليمكم وشهداتكم لأنها هتفرق كتير اوي معاكوا ومع عيالكم بعد كده .. أنا أه ما دخلتش مدارس وما تعلمتش ، بس حابب كل اللي حواليا ناجح ومتعلم وأوعي يوم تقول أهو فلان ناجح بس مش متعلم".

وأثار مغني المهرجانات حمو بيكا، موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وذلك بعد ظهوره في احدى صالونات التجميل واثنا قيامه بعمل باديكير لأصابعه.

يذكر أن حمو بيكا، يواجه أزمة منعه من الغناء بقرار من هاني شاكر نقيب الموسيقيين حيث تفاقمت مشكلته بعدما أكدت النقابة أنها لن تمنحه أى تصريح بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح.

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