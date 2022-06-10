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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ حمو بيكا رفقة زوجته في دبي.. شاهد

صدى البلد

شارك حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر حمو بيكا رفقة زوجته في أجواء رومانسية من عطلته الصيفية بدبي.

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بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

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حمو بيكا يثير الجدل بسبب الباديكير والمانيكير ومؤدى المهرجانات يرد

وأثار مغني المهرجانات حمو بيكا، موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وذلك بعد ظهوره في احدى صالونات التجميل واثنا قيامه بعمل باديكير لأصابعه.

 ويذكر  ان حمو بيكا، يواجه أزمة منعه من الغناء بقرار من هاني شاكر نقيب الموسيقيين حيث تفاقمت مشكلته بعدما أكدت النقابة أنها لن تمنحه أى تصريح بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح

Instagram حمو بيكا المهرجانات حمو بيكا هاني شاكر نقيب الموسيقيين مغني المهرجانات

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