بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

أثار مغني المهرجانات حمو بيكا، موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وذلك بعد ظهوره في احدى صالونات التجميل واثنا قيامه بعمل باديكير لأصابعه.

باديكير ومانيكير حمو بيكا

ظهر حمو بيكا على صفحتة على الفيسبوك من خلا فيديو نشره اثناء تواجده داخل صالون تجميل جالسا على الكرسي المخصص لعمل الباديكير بواسطة احدى العاملات داخل الصالون .

وشن متابعو حمو بيكا على صفحته على الفيسبوك هجوما عنيفا عليه بعد ظهوره اثناء اجراءه باديكير ومنايكير لاصابعه وانهالت عليه التعليقات الساخره .

ويذكر ان حمو بيكا، يواجه أزمة منعه من الغناء بقرار من هانى شاكر نقيب الموسيقيين حيث تفاقمت مشكلته بعدما أكدت النقابة أنها لن تمنحه أى تصريح بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح

ونستتعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.