تفريغ 3476 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM1 ويبلغ طولها 89 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3479 طن رخام بالميناء .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .