طريقة عمل لحمة عيد الأضحى.. الغنم والتيس الأبرز

لحمة عيد الأضحى من الوصفات التي تبحث عنها كل أم خلال هذه الفترة تحضيرا لعيد الأضحى، وتتنوع لحمة عيد الأضحى ما بين لحم الماعز والتيس والبقري والكندوز.

ورغم تنوع أنواع لحمة عيد الأضحى، إلا أن التيس والغنم الأكثر بحثا على مؤشر البحث جوجل، يمكنك معرفة الوصفة السهلة خلال هذا التقرير وفقا لموقع thekitchn.

لحمة عيد الأضحى

طريقة طبخ لحمة عيد الأضحى

لحم الضأن من أشهر أنواع اللحوم التي تقدم في عيد الأضحى، ويصعب طبخها نظرا لبعض الخطوات العديدة، ولكن نقدم مقادير وطريقة عمل لحم الضأن بخطوات بسيطة.

وقت التحضير

8 دقائق

وقت الطبخ

12 دقيقة

مقادير لحم الضأن

8 شرائح لحوم.

1 ملعقة كبيرة أوراق الزعتر الطازجة المفرومة.

3/4 ملعقة صغيرة ملح كوشير.

1/4 ملعقة صغيرة الفلفل الأسود المطحون.

4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة مقسمة.

1كراث صغير مفروم ناعم.

1فص ثوم كبير مهروس.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة كبيرة قشر الليمون المبشور ناعما

طريقة عمل لحم الضأن

1- أخرجي شرائح لحم الضأن من الثلاجة ودلكي بها الزعتر المفروم ونصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل في اللحم، توضع شرائح لحم الضأن جانباً في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق.

2-تذوب 2 ملاعق كبيرة من الزبدة في مقلاة 12 بوصة على نار متوسطة عالية. أضيفي شرائح لحم الضأن واطهيها حتى تتشكل قشرة بنية غنية من 4 إلى 6 دقائق.

3- اقلب شرائح لحم الضأن واستمر في الطهي حتى يتم إدخال مقياس حرارة سريع القراءة في الجزء الأكثر سمكًا من اللحم بدرجة 145 فهرنهايت، أي 4 إلى 6 دقائق أخرى.

4- انقلي شرائح لحم الضأن إلى طبق وغطيها بورق الألمنيوم، تخلصي من كل الدهون باستثناء ملعقتين كبيرتين.

5- اطبخ الكراث والثوم والزعتر، خفض الحرارة إلى المتوسطة، يُضاف الكراث والثوم والزعتر إلى المقلاة ويُطهى حتى ينضج الكراث ويبدأ في التحول إلى اللون البني ، لمدة دقيقة تقريبًا.

6- يُطهى حتى يقل بمقدار النصف ، من دقيقة إلى دقيقتين، أضيفي قشر الليمون المتبقي وربع ملعقة صغيرة ملح و 2 ملاعق كبيرة زبدة، يُطهى المزيج حتى تذوب الزبدة وتكثف الصلصة قليلاً ، حوالي دقيقة واحدة، تذوق وتتبل بالمزيد من الملح والفلفل إذا لزم الأمر. تُسكب الصلصة فوق شرائح لحم الضأن وتُقدّم على الفور.

لحمة الضأن في عيد الأضحى

طبخ لحم غنم

وصفة لحم الضأن بزبدة الثوم، سهلة الطهي وخيار لذيذ وصحي لتناول العشاء في عيد الأضحى، وصفة ريش لحم الغنم السهلة في 15 دقيقة فقط.

مقادير لحم الغنم

5 قطع لحم غنم

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا

2 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم

طريقة عمل لحم الغنم

1- تُرفع شرائح الخاصرة من الثلاجة قبل 20-30 دقيقة من الطهي، ضعها على لوح تقطيع مبطن بمنشفة ورقية وجففها بالمناشف الورقية.

2- قم بتسخين مقلاة جافة من الحديد الزهر مقاس 12 بوصة على نار متوسطة عالية.

3- في المقلاة ، ضعي شرائح اللحم الضيقة إلى أسفل. ربما ستحتاج إلى استخدام الملقط للحفاظ على توازنها والضغط على الشرائح لأسفل حتى تنضج الدهون وتتحول إلى هش وبني.

4- بمجرد أن يذوب الدهن في المقلاة ، ضعي الشرائح بشكل مسطح على أحد جوانبها. يُطهى لمدة 3 دقائق أخرى ، حتى يتحول إلى اللون البني ، ثم يُقلب ويُطهى على الجانب الآخر.

5- أشعل النار على حرارة متوسطة منخفضة. باستخدام ملعقة، اسكبي معظم دهن الضأن، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبدة (أو السمن) والثوم والزعتر.

6- يقلب جيدًا حتى تصبح الزبدة رغوة، ويُسكب الزبدة فوق لحم الضأن لمدة دقيقة أو نحو ذلك، ضعي شرائح الغنم في طبق التقديم واسكبي فوقها صلصة الزبدة.

لحم التيس

طبق لحم التيس

يقبل الأشخاص في عيد الأضحى على المطاعم الكبيرة في وقت العزومات لتناول لحم التيس، ولكن من اليوم يمكنك طبخه في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير طبخ لحم التيس

5 شرائح لحم تيس

1 بصلة ثوم مفرومة

3-4 أنشوجة صغيرة مفرومة ناعماً

1 ملعقة طعام من رقائق الفلفل الحار

2 ملاعق كبيرة ملح

1/4 كوب سكر بني (أو عسل)

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1/4 كوب زيت خردل (أو زيتون)

1/2 كوب بذور كمون محمص

6-10 أوراق ريحان مفرومة

2 حبة ليمون نصفين ومعصورة

3-4 أغصان إكليل الجبل

طريقة عمل لحم التيس

1- يُمزج الثوم المفروم وأوراق الريحان المفروم والأنشوجة ورقائق الفلفل الحار والملح والسكر البني (أو العسل) ومسحوق الكمون وزيت الخردل (يمكنك استخدام زيت الزيتون) في وعاء الخلط، ثم اعصر عصير الليمون فيه.

2- قسّمي المزيج إلى نصفين - أحدهما للتتبيل والآخر لاستخدامه كفرك أثناء التحميص.

3- استخدم سكين تقشير لعمل شقوق في ساق الماعز على كلا الجانبين وافرك التتبيلة على الساق باستخدام يديك، مع التأكد من وصولها إلى كل جزء من اللحم.

4- ادفع بعضًا من المزيج في الشقوق التي صنعتها - سيضمن ذلك تسرب نكهة التتبيلة إلى اللحم، خذ بذور الكمون المحمص في راحة يدك وربت على ساق الماعز للتأكد من أن البذور تلتصق في جميع أنحاء الساق.

5- ضع الساق في صينية تحميص كبيرة، وقم بتغطية ورقة خبز أو ورق قصدير لتغطيتها، ثم ضعها في الثلاجة طوال الليل.

6- اخرج الرجل من الثلاجة قبل ساعتين من التخطيط لبدء الطهي، سخني الفرن على حرارة 250 درجة. قم بفك الغلاف وضع أغصان إكليل الجبل تحت وحول ساق الماعز.

7- ثم قم بعمل ما يشبه الخيمة السائبة ، وقم بتغطية صينية الشواء بالرقائق مرة أخرى وضعها داخل الفرن.

8- اشوي اللحم لمدة ساعة ونصف تقريبًا قبل إخراجه من الفرن، ارفعي الحرارة إلى 325 درجة وأزيلي ورق القصدير من طاسة التحميص.

9- اخلطي بضع قطرات من الماء الساخن في النصف الآخر من التتبيلة التي صنعتها في اليوم السابق وافركيها على اللحم باستخدام فرشاة، وتحمص لمدة ساعة أخرى أو نحو ذلك ، حتى يبدأ اللحم في التحول إلى اللون البني ويصبح مقرمشًا من الخارج - وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى 145 درجة.

10- اتركي الصينية لمدة 10 دقائق قبل تقطيعها ، وقدميها مع صلصة الطماطم والبابايا وبعض الخضار والبطاطس.