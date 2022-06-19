أكلات عيد الأضحى.. 3 وصفات مختلفة

تعد أكلات عيد الأضحى من الأطعمة المميزة، فيفضل العديد من الأشخاص تناول الفتة باللحم مع الرقاق في أول أيام عيد الأضحى، وتتفنن السيدات في تحضير سفرة مميزة ومليئة بالأطعمة الشهية واللذيذة.

1- أكلات عيد الأضحى المصرية

مقادير الفتة المصرية

كيلو من اللحم النوع المفضل

نصف كيلو من الأرز

خبز مقطع ومحمص بالفرن

بصل

6 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمن

نصف كوب خل الأبيض

3 حبات من الهيل

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

مقادير صلصة الفتة

فص ثوم مفروم

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

ملعقة كبيرة سمن

ملعقة صغيرة من القرفة

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير الفتة المصرية

ضعي الماء في إناء ويرفع على النار، ويترك حتى الغليان.

أضيفي إليه اللحم والبصل وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

ضعي الهيل ونترك المكونات على النار حتى تمام نضج اللحم.

في حلة أخرى على النار ضعي السمن ويضاف إليه الأرز ويقلب.

ثم ضيفي مرق اللحم ونتركه حتى الغليان، ونهدئ النار حتى تمام النضج.

نحضر طبقاً ونضع به الخبز المحمص.

في مقلاة على النار يتم تحمير الثوم فى السمن حتى يتغير لونه.

أضيفي إليه الخل ونتركها تغلي قليلاً على النار.

ضعي مرق اللحم وتترك قليلًا حتى الغليان ويصب على الخبز في الطبق، ثم ضعي الأرز عليه.

فى حلة صغيرة على النار يتم وضع السمن ويحمر بها الثوم ويضاف إليها عصير الطماطم ومعجون الطماطم.

تبليه بالملح والفلفل الأسود والقرفة ونتركها على النار حتى تتسبك ويضاف إليها مرق اللحم وتترك حتى الغليان.

توضع فوق طبق الفتة ويرص عليها اللحم بعد تحميرها وبالهنا والشفا.

الفتة

2- عزومة عيد الأضحى

طريقة عمل الرقاق

مقادير الرقاق

2 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من السمنة

ذرة ملح

ذرة سكر

لبن طازج

طريقة تحضير الرقاق

1- اخلطي الدقيق مع الملح والسكر ثم " سيحي" السمن، وضعي واللبن وقلبى حتى تحصلى على عجينة.

2- انتظرى فترة من الوقت حتى ترتاح العجينة تماما ثم ابدأى فى فرد العجينة بالنشابة ثم ضعى عليها القليل من الدقيق.

3- قومى بتقليب العجينة المفرودة فى طاسة على الوجهين حتى تمام النضج.

مقادير حشو الرقاق لعيد الأضحى

لحم مفروم

زبدة

بصل

مرقة أو شوربة

ملح وفلفل حسب الرغبة

أعشاب حسب الرغبة

ثوم

توابل

كرفس

كرات

مكسرات

طماطم

طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة لعيد الأضحى

1- أبدأي بتعصيج اللحمة فى الزبدة على نار هادئة ثم أضيفى الخضار المفروم إليها.

2- أضيفى إليها التوابل والملح والفلفل وقلبيها جيدًا ثم أضيفى المرقة والطماطم.

3- اغمسي الرقاق فى الشوربة ثم رصى رقائق الرقاق فى الصينية.

4- أضيفى حشوة اللحمة المفرومة ثم قومى بتكرار باقى طبقات الرقاق.

5- ادهنى الوجه بالسمن ثم أدخليها الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقائق.

الرقاق

3- أكلات لحوم العيد

مقادير المنسف

2 كيلو لحم غنم مسلوق "لحم غنم"

1 كيلو لبن أو لبن الجميد

4 أكواب أرز بسمتي

200 جرام مكسرات مقلية

2 ملعقة كبيرة من البقدونس الطري المفروم

بصلة واحدة

القليل من البهارات “الفلفل الأسود، الهيل، القرفة” حسب الرغبة

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

طريقة تحضير المنسف

اسلقي اللحم في الماء مع البصل والبهارات حتى ينضج تماما.

اخلطي اللبن الرائب مع ملعقة من النشا و3 أكواب من مرق اللحم، ويستمر التحريك بانتظام حتى يغلي.

اغسلي الأرز بالماء جيدا، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم صفي الأرز.

في قدرضعي قليلًا من السمن أو الزيت، ثم ضيفي الأرز مع التحريك لمدة 3 دقائق حتى نحمصه.

ضعي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ثم أضيفي مرق اللحم أو الماء مع الملح حسب الذوق حتى ينضج.

ضعي الخبز في صينية ثم نضيف بعض مرق اللحم ثم الأرز ثم اللحم بعد ذلك الحليب المطبوخ أو لبن الجميد والمكسرات والبقدونس.

حميس اللحم على الصاج

مكونات حميس اللحم

فلفل أسود

ملح الطعام

الكركم

كيلو من اللحم

عودان من القرفة.

حبتان كبيرتان من البصل الأحمر المقطع.

3 ملاعق من السمن

فصان كبيران من الثوم المبروش.

خطوات تحضير حميس اللحم

1- فى وعاء على نار متوسطة الحرارة ضعي ملعقتين أو ثلاث ملاعق من السمن النباتي.

2- شوحي البصل في السمن حتى تذبل وتقليب اللحم .

3- ضعي الملح في وعاء، ومسحوق الكركم على اللحم ومزج المكونات جيّداً.

4- فى وعاء آخر ضعى الأرز وقومى بتسويته بالقليل من الماء والشوربة والتوابل.

5- فى طبق التقديم يمكنك وضع القليل من البصل ووضع اللحم فوق الوجه ويقدم الحميس ساخناً مع السلطة.