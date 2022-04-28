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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفتة المصري بالعيش البلدي

الفتة المصري
الفتة المصري

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفته المصرية بالعيش البلدى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الفتة. 

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المكونات 


كيلوجرام لحم ضاني مقطع مكعبات. كيلو أرز أبيض مصري. حبة بصلة مقطعة. 3 فصوص ثوم مقطعة أنصاف. 3 ورقة الغار. 3 حبات حبهان. ماء مغلي

مكونات المرق:
3 فصوص ثوم مفروم ناعم. ملعقتان كبيرتان زيت. 3 ملاعق كبيرة خل. شوربة لحم ويفضل شوربة الضأن.

مكونات العيش البلدي:

عيش مصري مقطع مكعبات. 3 فصوص ثوم مفروم. ملعقتان كبيرتان زبدة مذابة

. مكونات الصلصة:
رأسا بصل مفروم ناعم. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم. نصف كيلو طماطم مفرومة ناعم. نصف ملعقة صغيرة كمون. نصف ملعقة صغيرة كزبرة. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير 
يُسخن الفرن على 180 درجة مئوية. يوضع قدر على نار متوسطة ويُضاف إليه الماء والملح وورق الغار والهيل والبصل والثوم، وتُقلب المكونات جيدًا حتى الغليان. يُضاف لحم الضانى  إلى الماء المغلي ويُترك على نار خفيفة حتى ينضج اللحم. يُتبل اللحم بالملح والفلفل وصلصة الطماطم، ويوضع في الفرن حتى يتحمر. توضع الزبدة المذابة في صينية مع الثوم المفروم والعيش البلدي وتُقلب المكونات جيدًا. توضع الصينية في الفرن على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، حتى يتحمص العيش مع التقليب كل دقيقتين تقريبًا. تُذاب ملعقتان كبيرتان من الزبدة في وعاء، ثم تُضاف نصف كمية البصل المفروم والأرز وتُقلب جيداً لمدة 5 دقائق، ثم يُضاف 4 أكواب من مرق اللحمة. يُقلب الأرز جيداً، ويُغطى ويُترك على نار هادئة حتى ينضج. يُسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم يُضاف الثوم ويُقلب لمدة دقيقتين.

 يُضاف الخل ومرق الحمة، ثم يُتبل بالملح والفلفل الأسود ويُترك حتى يغلي الخليط. يُسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى ينضج، ثم يُضاف الثوم لمدة دقيقة. تُضاف الطماطم، وصلصة الطماطم، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة وتُقلب جيداً، ثم تُترك الصلصة تغلي لمدة 20 دقيقة. يُوضع العيش البلدي في طبق التقديم، ثم يُضاف الأرز ثم يُسكب المرق فوق الأرز، ثم تُوضع الصلصة، وتُقدّم ساخنة مع لحم الضاني. 

بصل مفروم الفتة المصري لحم الضأن فلفل أسود البصل والثوم طريقة عمل الفتة المصرية طريقة عمل الفتة ​​​​​​​health

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