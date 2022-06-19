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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 120 شخصًا بشمال إيران لمشاركتهم في حفل غير قانوني

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية في إيران، اليوم الأحد، إن الشرطة الإيرانية اعتقلت 120 شخصًا بسبب مشاركتهم في حفل نظمت داخل غابة في محافظة مازندران في شمال إيران.

وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري ، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، إن المحتفلين "أوقفوا من جانب الشرطة الآداب ورُفعت دعوى قضائية".

وأضاف أكبري ، أن "الأفعال الجرمية" التي ارتُكبت في غابة مدينة نيكا تتضمن خصوصًا "تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصا مختلطا وعدم وضع الحجاب".

ويلتقي الكثير من الإيرانيين الساعين إلى الهروب من فوضى الحياة في المدينة، في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.

لكن بحسب القانون الإيراني، نبغي على النساء وضع الحجاب. يُسمح فقط للمواطنين غير المسلمين بتناول الكحول في إطار مراسم دينية، بينما يُمنع الرقص مع الجنس الآخر.

وفي أبريل، أوقفت الشرطة الإيرانية ثلاث نساء بعد نشر فيديو عبر الإنترنت يظهرنَ فيه وهنّ يرقصن في مقبرة.

والرقص مع شخص من الجنس نفسه ليس جرمًا في إيران لكن الخبراء القضائيين يؤكدون أنه يمكن ملاحقة شخص يرقص في العلن أو في فيديو منشور على الانترنت بطريقة تُعتبر مخلّة بالآداب العامة، وفقًا لوكالة “فرانس برس".

الشرطة الحجاب الكحول دعوى قضائية كحول الشرطة الإيرانية ايران

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