كيرة والجن وعمهم وعقار 19ب.. سيد رجب في 3 أفلام بشخصيات مختلفة

يعيش الفنان سيد رجب انتعاشة فنية فى الفترة المقبلة حيث يعرض له فى عيد الأضحى فيلمين وهما “كيرة والجن وعمهم”، كما يقوم حاليا بتصوير فيلم "عقار ١٩ب".

ونستعرض فى التقرير التالى الأدوار التى يقدمها سيد رجب فى الأعمال الثلاثة.

كيرة والجن

كشف سيد رجب من خلال برنامج Et بالعربي عن تجربه فيلم كيرة والجن حيث قال "تجربه كبيره وعظيمه واتمني نتيجه كويسة" وكشف عن شخصيته في كيرة والجن وقال انه سيقدم شخصيه تدعي الهلباوي ولم يعطي أي تفاصيل عنها وفيلم كيرة والجن ثاني عمل يجمع بين النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز بعد الأختيار والفيلم يعرض فى 30 يونيو الحالى وتقارب ميزانيته 100 مليون جنيه مصرى.

يذكر أن فيلم "كيرة والجن"، مأخوذ عن رواية 1919" ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق تأليف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.

فيلم عمهم

وعبر سيد رجب عن سعادته بالعمل مع الفنان محمد إمام ووصفه بالطيب وشخص كثير العطاء قائلا "أبن الزعيم" وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب. فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

فيلم عقار ١٩ب

وكشف الفنان سيد رجب لبرنامج Et بالعربي عن الفيلم الذي يقوم بتصويرة الأن وهو فيلم “عقار١٩ب”.

وأوضح سيد رجب سبب اختياره للفيلم قائلا: الفيلم مثير لأي ممثل لأنه يعتمد علي المشاعر والأحاسيس وليس الكلمة والحركة فقط . كشف السيد رجب عن الدور الذي يقدمه وهو دور حارس العقار والعقار هو ڤيلا مجهوره تركها أصحابها منذ السبعينات في أمانه الرجل الطيب الأمين وهو السيد رجب ومن خلال أحداث الفيلم يحاول حارس العقار حماية العقار من اشخاص يريدون الحصول عليه والموضوع الأساسي للفيلم يدور حول الخوف والوحدة قائلا" ما عفريت الا بني ادم اكيد هيطلع عفاريت ولكن أي عفاريت !" أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل. وهو بطولة النجوم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، نبيل نور الدين، فدوى عابد وعبد العزيز مخيون وإخراج أحمد عبد الله .

وعبر الفنان سيد رجب عن حبه للشغل مع محمد رمضان حيث أنه يذكر انهما اشتراكا سويا من قبل في مسلسل "موسي" ومسلسل "نسر الصعيد " والذين لاقوا نجاح كبير وقت عرضهم قائلا "هو فنان كويس جدا" .