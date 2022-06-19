مياه قنا: انقطاع الخدمة عن مدينة أبوتشت لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قنا، انقطاع المياه عن مدينة أبوتشت؛ وذلك لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق ١٩/٦/٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الإثنين الموافق ٢٠/٦/٢٠٢٢.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قنا سبب الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بأبو تشت.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى قنا بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

الخط الساخن 125

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قنا بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.