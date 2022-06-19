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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الدين الجزيري يؤازر الزمالك أمام الأهلي من مدرجات السلام

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك باستاد السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وحرص المهاجم التونسي على التواجد مع الفريق فور وصوله استاد السلام من أجل مؤازرة زملائه في اللقاء المرتقب.
وتضم قائمة الزمالك لمباراة القمة كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.
خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.
خط  الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبد الله.
خط الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد.
يحتل الزمالك  صدارة ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الفريق الأحمر  المركز الثالث برصيد 40 نقطة.
 

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