داليا إبراهيم: نفسي أرجع أمثل تاني

تحدثت الفنانة داليا إبراهيم عن أسباب اعتزالها التمثيل واختفائها لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها تتمنى العودة مرة أخرى، بجانب الحديث عن ارتدائها الحجاب.

وقالت داليا إبراهيم لبرنامج ليلة الخميس على إم بي سي: “ابتعدت عن الوسط الفني في البداية لأني بقلل في أعمالي الفنية، وقررت أبتعد لأني ملقتش حاجة مناسبة، ولم أعتزل ولكن صناع الأعمال الفنية اعتقدوا أني أعتزلت تماما، وحاليا نفسي أرجع أمثل تاني وكمان بقيت بكتب روايات وسيناريوهات”.

وواصلت داليا إبراهيم: “الحجاب مش عائق في التمثيل وفيه ناس كتير مثلوا بالحجاب زي حنان ترك، ولكنها خافت تكمل عشان مترجعش في قرار حجابها، وأنا مش بعتبر نفسي محجبة ولكني محتشمة ومقدرش ألبس باروكة زي صابرين”.

اخر أعمال داليا إبراهيم:

آخر اعمال داليا إبراهيم مسلسل جراب حواء عام 2016 تأليف أحمد عزت، ومن إخراج سارة وفيق، وضم عددا كبيرا من الفنانين من بينهم نورهان، عبير صبري، نجلاء بدر، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبد المنعم، وغيرهم.