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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

منطقة وعظ أسيوط تبدأ حوارًا مجتمعيًا بالتعاون مع المحافظة لتفعيل مبادرة لتسكنوا إليها

مجمع البحوث
مجمع البحوث

بدأت منطقة  وعظ أسيوط حوارًا مجتمعيًا بالتعاون مع المحافظة لتفعيل مبادرة لتسكنوا إليها لمواجهة المغالاة في تكاليف الزواج.

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أطلق الأزهر الشريف مبادرة تحت عنوان «لتسكنوا إليها»،وذلك لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في مصر، بهدف القضاء على الأسباب التي تؤدي للطلاق.


وجاءت مبادرة «لتسكنوا إليها»، للقضاء على العادات السيئة المتبعة في الزواج، وتيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وذلك بناء على توجيهات شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالاهتمام بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري.

وبحسب قول «نظير عياد» الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن مبادرة لتسكنوا إليها «دعوة عامة لجميع الناس في محافظات مصر للتخلي عن هذه العادات التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها»، مشيرًا إلى أن «المبادرة سوف يتولى نشرها بين الناس والدعوة إليها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات مصر من خلال متابعة الأمانة العامة للدعوة والإعلام الدين».

وإشتملت مبادرة «لتسكنوا إليها«على ثلاثة مراحل وهى :
المرحلة الأولى «فترة الخطبة» والتى تتمثل في :
1-قصر مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة.
2-حضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط.
3-ضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل.
4-عقد جلسة نقاشية أسبوعية بين الجانبين في إدارة أسرة المستقبل التقليل من الهدايا المتبادلة لتظل رمزا للمودة لا للمفاخرة ولا لتكون ضغطا على أحد الطرفين.
5-عدم تطويل فترة الخطوبة بشكل يؤدي إلى وقوع بعض المشكلات.
6-الاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة وقبل كتب الكتاب.


المرحلة الثانية مرحلة «الإعداد للزواج» ويدعو من خلالها إلى:

1-الحصول على دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري.
2-الاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية دون مبالغة.
3-اختيار مسكن الزوجية بالتوافق بين طرفي الزواج حسب الاستطاعة.
4-الاتفاق على الذهب بالقيمة وإثباته في قائمة المنقولات بالقيمة لا الجرامات.
5-تأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث.
6-الاقتصار على الأجهزة الضرورية.
7-الاقتصاد في «الكسوة».
8-إلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

المرحلة الثالثة «الزواج» والتى تؤكد على:

1-إقامة مراسم الأفراح على قدر الاستطاعة.
2-عدم التقيد بمظاهر ومغالاة مرهقة|.
3-أن يقتصر نقل جهاز العروسة على سيارة واحدة وبدون مدعوين.
4-إلغاء عادات تكاليف الضيافة الباهظة أثناء الفرح.

وعظ أسيوط الازهر الشريف مبادرة لتسكنوا إليها

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