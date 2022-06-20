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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات خارقة.. تسارع مميز بين تسلا X بلايد وفيراري SF90 سترادال |فيديو

سباقات مميزة
سباقات مميزة

تحظى سباقات السيارات بشعبية كبيرة وسط محبي عالم التسارع والانطلاق، نسبة إلى الأرقام والنتائج التي تحققها، سواء كانت هذه الفعاليات رسمية أو غير رسمية، إلى جانب الاداء الاستعراضي الخاصة بكل نسخة والقدرة على المناورة.

وتعد السيارة تسلا X بلايد وسيارة فيراري SF90 الايطالية، من اكثر السيارات ذات شعبية واسعة في عالم المركبات الخارقة، حيث تتمتع تلك النسختين بقدرة قوية على التسارع، نسبة إلى قدراتهم الفنية القوية بشأن محركاتهم.

ومن خلال مقطع فيديو نشرته قناة DragTimes المتخصصة في مجال استعراض السيارات، ظهرت السيارة فيراري SF90 و تسلا X بلايد، في سباق تنافسي جديد، لتتعالى اصوات المحركات وتعلن عن انطلاقة جديدة تحمل الكثير من المفاجأت.

 

القدرات الفنية للسيارات المشاركة في السباق التنافسي 

تعتمد السيارة تسلا X والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر على محرك كهربائي ثلاثي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 1020 حصانا، مع علبة تروس أوتوماتيكية الحركة تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع بطارية يصل مداها إلى 547 كم، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 2.6 ثانية.

بينما تأتي السيارة فيراري SF90 بمحرك قوي يستطيع ان يضخ 986 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة أن تنطلق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تقارب الثانيتين، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 200 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.

تسلا تسلا X بلايد فيراري سباقات السيارات السباق التنافسي

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