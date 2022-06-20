حسن شحاتة: محمد صلاح لم يقدم شيئًا لمنتخب مصر.. فيديو

يرى حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، أن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، لم يقدم شيئًا للفريق القومي المصري خلال السنوات الماضية.

قال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «محمد صلاح نجم نجوم العالم بما يقدمه مع ليفربول، لكنه لم يقدم شيئًا لمنتخب مصر، والمفترض أن يقدم ما هو أفضل من ذلك بكثير».

وتابع: «كل المنتخبات التي يواجهها منتخب مصر في أفريقيا، بمجرد أن يتسلم محمد صلاح الكرة، يضغط عليه 3 لاعبين، وهنا يفترض على المدرب تفريغ مساحات لصلاح».

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن محمد صلاح في عدد كبير من المباريات لم يكن في الصورة كما هو حاله مع ليفربول».